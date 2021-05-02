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خالد النمر: أقل قدر من الرياضة المفيدة للقلب هو 10 دقائق أسبوعياً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، أن ‏أقل قَدْرٍ من الرياضة المفيدة للقلب هو ١٠ دقائق أسبوعياً، مضيفًا "وإن زِدْتَ فهو خيرٌ لك" .

وقال خالد النمر، أنه ‏هناك فرق بين مفهومين: أقل قدر  تبدأ فيه فائدة القلب بالرياضة هو ١٠ دقائق أسبوعيا، ويجب ألا يكتفي الشخص بذلك.

وأشار "النمر" إلى أن أقل المطلوب منك لحماية القلب فهو 150 دقيقة هوائية  (مشي، سير، سيكل، سباحة..الخ) أسبوعياً من الجهد المتوسط.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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