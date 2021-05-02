شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: أقل قدر من الرياضة المفيدة للقلب هو 10 دقائق أسبوعياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر، أن ‏أقل قَدْرٍ من الرياضة المفيدة للقلب هو ١٠ دقائق أسبوعياً، مضيفًا "وإن زِدْتَ فهو خيرٌ لك" .

وقال خالد النمر، أنه ‏هناك فرق بين مفهومين: أقل قدر تبدأ فيه فائدة القلب بالرياضة هو ١٠ دقائق أسبوعيا، ويجب ألا يكتفي الشخص بذلك.

وأشار "النمر" إلى أن أقل المطلوب منك لحماية القلب فهو 150 دقيقة رياضة هوائية (مشي، سير، سيكل، سباحة..الخ) أسبوعياً من الجهد المتوسط.