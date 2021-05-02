شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية : عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، عن عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تأكيدًا لما تم نشره عبر بيان الوزارة الصادر بتاريخ 29 / 8 / 1442هـ بناءً على ما ورد من وزارة الصحة بشأن جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة، تؤكد الوزارة على الالتزام بذلك.

وأضافت الوزارة : كما نؤكد على عدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة.