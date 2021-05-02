شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏بدر البدر يروي تفاصيل اللقاء مع الملك عبد الله الذي نتج عنه دخول الإنترنت إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مسك" الخيرية، بدر البدر، اليوم الأحد، تفاصيل اللقاء مع الملك عبد الله - رحمه الله - والذي نتج عنه قرار السماح بدخول الإنترنت إلى المملكة.

وقال بدر البدر، عبر مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه التقى بالملك عبدالله - رحمه الله - حينما كان وليًا العهد وعرض عليه أهم المعلومات عن شبكة الإنترنت وبعض المواقع المفيدة عليها وأيضًا بعض المفاسد والمواقع السيئة.

وأوضح "البدر" أن هذا اللقاء كان محوري وحاسم؛ حيث صدر بعده القرار الشهير في عام 1417 هـ بالسماح بدخول الإنترنت إلى المملكة، لافتًا إلى أن اللقاء كان في قصر الملك عبدالله بالرياض، قائلًا أنه كان لديه بأن لا تعمل الخدمة أثناء اللقاء، فيما كانت مأخذوة من المستشفى التخصصي وهو الجهة الوحيدة التي كان بها خدمة الإنترنت حينها.