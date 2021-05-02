شكرا لمتابعة خبر عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج «الأمن الصحي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الأحد، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "الأمن الصحي" للجنسين اعتبارًا من يوم الأحد 02 / 05 / 2021 م الموافق 20 / 09 / 1442 هـ وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

وأوضحت الوزارة، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المختصين بالمهارات الأساسية اللازمة للتدريب في الأمن الصحي, ويمنح العديد من المميزات للمتقدمين, حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

ووضعت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية، كما دعت الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل و التقديم من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا .

يُذكر بأن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها (برنامج سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة وبرنامج الترميز الطبي ومساعد طبيب أسنان وفني رعاية مرضى) وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في كافة التخصصات والبرامج المختلفة وفقاُ لرؤية المملكة 2030.