شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية»: منصة «تبرع» هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة ‏الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، أن منصة "تبرع" هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات.

وأطلقت الوزارة، مبادرة "زكاتك من بيتك" لدفع زكاة الفطر، بينما الهدف من إطلاق المنصة تقليل الازدحام على أماكن البيع.

وشددت على أن هيئة كبار العلماء أجازت دفع زكاة الفطر قبل موعدها الشرعي، موضحة أن المنصة تتعامل مع أفضل الجمعيات الأهلية لإيصال الزكاة.