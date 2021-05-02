شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏متحدث «التجارة»: عقوبة 10 آلاف ريال والإغلاق للمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، أن هناك عقوبة 10 آلاف ريال وتصل حتى الإغلاق لمدة 6 أشهر للمنشآت التجارية والأسواق التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية والطاقة الاستيعابية وقياس درجة الحرارة.

وقال ‏متحدث «التجارة»، أنه على المنشآت التجارية والمستهلكين الالتزام والحرص على الإجراءات الوقائية من كورونا، مؤكدًا على استمرار منع المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور في المنشآت التجارية ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق التجارية.

وأشار عبدالرحمن الحسين، إلى استمرار منع دعوة المنشآت التجارية للمشاهير والمعلنين، واستمرار منع مناسبات تدشين المنتجات أو الخدمات في المنشآت التجارية، متابعًا: "رفعنا بأمر 18 معلنا عبر سناب شات إلى الجهات المعنية لإعلانهم لمنشآت تجارية".

وأكد "الحسين" أنه تم توجيه الأسواق والمراكز التجارية بتمديد ساعات العمل، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التسوق في أوقات الذروة لتجنب الازدحام في الأسواق والمراكز التجارية.