شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة مهمة جدًا، ويجب أن نكون حذرين بها ونتقيد بالإجراءات الاحترازية.

وقال متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، أن جميع من هم فوق الـ 75 عامًا مرحب بهم لأخذ اللقاح دون حجز مسبق، مضيفًا أن المؤشرات الوبائية لكورونا متذبذبة.

وأشار إلى أن المتعافي من الإصابة بكورونا يتلقى اللقاح المضاد بعد 6 أشهر؛ لأن لديه مناعة طبيعية ستستمر لهذه المدة ثم يُعطى جرعة واحدة منشطة، متابعًا:" كل ما يشاع من أكاذيب حول اللقاحات وأنها تسبب الوفاة بعيدة كل البعد عن الصحة.. وحتى الآن لم يثبت ارتباط مباشر بأن تكون اللقاحات مسببة للوفيات في السعودية" .