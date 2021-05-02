شكرا لمتابعة خبر عن المسيند: المملكة لا تعتمد على بلد بعينه في الاستيراد ونسبة الواردات من لبنان قليلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد المسيند ، أن المملكة لا تعتمد على بلد بعينه في الاستيراد الذي يعد ممارسة اقتصادية موجودة في كل دول العالم

وأضاف المسيند أن نسبة الفواكه والخضار التي يتم استيرادها من لبنان تعد قليلة جدا مقارنة بما يتم استيراده أو إنتاجه في السعودية وتمثل 1% فقط من حصة السوق، بحسب عكاظ.

وتعد واردات البرتقال القادمة من لبنان في المرتبة الرابعة بـ15.8 ألف طن، إلا أن المرتبة الأولى من نصيب مصر التي يستورد منها نحو 280 ألف طن، ثم جنوب أفريقيا بـ271 ألف طن، وإسبانيا بـ22 ألف طن، وكانت واردات العنب من لبنان بلغت نحو 15 ألف طن، إلا أن الواردات من مصر بلغت 17 ألف طن، ومن الهند 13 ألف طن، ومن تركيا 10 آلاف طن. وواردات التفاح من لبنان 9 آلاف طن، إلا أن الواردات من إيطاليا بلغت 64 ألف طن.