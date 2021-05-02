شكرا لمتابعة خبر عن شطب عمولة محامي خسر قضية تاجر بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بجدة، حكمًا بشطب عمولة مكتب محاماة خسر قضية تاجر أوكله فيها، وألغت حكم محكمة الدرجة الأولى.

وكان الحكم يقضي بتحميل رجل أعمال مبلغ 100 ألف ريال نسبة من مبلغ محكوم به لصالح مكتب محامٍ في قضية نزاع بين رجلي أعمال؛ لتؤكد "الاستئناف" أن العقد المبرم بين التاجر المستأنِف والمحامي تضمن شقين، بحسب صحيفة "عكاظ".

وأوضحت أن الأول أتعاب المحامي وجرى استلامها، والثاني عمولة مشروطة في حال كسب التاجر قضيته، شريطة ألا يُحكم ضده، لكن بتدقيق الحكم تبين أنه قُضي بتحميل التاجر مبلغ مليون ريال.