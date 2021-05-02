شكرا لمتابعة خبر عن " سقيا " الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تكشف عن (14) مشروعاً خيرياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

تواصل جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة حملتها الرمضانية متضمنة عدة مشاريع تتمثل في توزيع وجبات افطار الصائم للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وأحياء مختلفة من مكة المكرمة وكذلك مواقف استقبال ضيوف الرحمن بإشراف لجنة السقاية والرفادة في إمارة منطقة مكة المكرمة ، ومراكز اللقاح في جده (مستشفى المساعدية والمستشفى الميداني) بالإضافة إلى مركز التأهيل الشامل بجدة ولجنة التنمية الاجتماعية في بطحاء قريش بمكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم خلال مؤتمر صحفي أن الحملة الرمضانية تتكامل مع الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة في مجال العمل الخيري ، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على توفير قرابة ( ٦٠,٠٠٠) وجبة إفطار جافة طيلة شهر رمضان الكريم بواقع (٢٠٠٠) وجبة يومياً يتم توزيعها عبر نقاط توزيع اتباعاً للإجراءات الصحية الإحترازية ، كما شاركت بتوزيع (1625 ) سلة غذائية للأسر المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا ، وأضاف أن مشروع "سقيا المياه" الذي تواصل الجمعية تنفيذه في رمضان يستهدف توزيع (5000 ) كرتون بالتنسيق مع عدد من الجهات المستفيدة كالأربطة والأوقاف الخيرية في العاصمة المقدسة وتأمين المياه في برادات طريق جياد المؤدية الى الحرم بالتعاون مع وقف سنابل الخير ، وأوضح أن صدقات سقيا الماء تعزز مفهوم العطاء وترسخ قيم الرحمة والتعاطف إضافة إلى أنها أفضل الصدقة .

وأضاف "ابن درهم" في المؤتمر : أن الجمعية وزعت خلال عامين قرابة (1.370.480) عبوة ماء بواقع (34262) كرتون و (813 ) جالون فيما أستفاد منها (44100) فرد و (8820) أسرة ، و (15) جهة ، وكشف أن حزمة من المشاريع تصل إلى (14) مشروعاً تسعى الجمعية إلى تحقيقها بهدف سقيا الماء للفئات المستهدفة، وتوعية المجتمع بالترشيد في استهلاكه ، وصيانة ومتابعة مواقع السقيا في نطاق خدمات الجمعية وتتمثل في: سقيا الحاج والمعتمر ، سقيا المساجد والأماكن العامة ، سقيا الصائم ، سقيا الأيدي العاملة ، وقف السقيا ، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها ، وسقيا المحتاجين ، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين ، تنظيم فعاليات ترشيد المياه ، والدراسات والأبحاث حول المياه ، وتكثيف المياه ، وكذلك مشروع البرادات الذاتية التي تعمل بالطاقة الشمسية على الخطوط السريعة ، وأخيراً حفر الآبار في الهجر والقرى .

وفي سياق المؤتمر ، اعتمد مجلس إدارة جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حسن الناهسي سفيراً للجمعية للعام 2021 ، ويأتي هذا الاختيار نتاج جهوده المميزة في خدمة العمل المجتمعي بشكل عام وجمعية سقيا الخيرية على وجه الخصوص .

يذكر أن الجمعية تستقبل المساهمة في صدقة سقيا الماء من خلال سهم الأفراد بالتبرع بمبلغ ( 10 ) ريالات ، وسهم الأسرة بالتبرع بمبلغ (100) ريال ، وسهم الوالدين بالتبرع بمبلغ (300) ريال ، فيما تستقبل الجمعية التبرعات عبر حساباتها في :

مصرف الراجحي SA2080000334608010500004

بنك الإنماء SA6405000068202483398000

البنك الأهلي SA4610000012600000448300

أومن خلال التواصل عبر الواتساب على الرقم 0506669579 .