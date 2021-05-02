أمير منطقة نجران يطلع على تقرير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتعليم المنطقة

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رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يحظى به التعليم بكافة مستوياته من اهتمام ورعاية وتسخير الإمكانيات لما يصب في خدمة الطلبة والطالبات سواء في التعليم الجامعي أو التقني والمهني أو العام وما تحقق من نجاح كبير هذا العام من خلال منصة مدرستي والتميز في رحلة التعليم وإتمامها بأكمل وجه.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح بن عقالا ومساعده للشؤون التعليمية حسين بن علي آل معمر ومدراء مكاتب التعليم في المحافظات.

واطلع سموه على تقرير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام ، مبديا سموه سعادته بما تحقق من إنجازات أدت إلى النجاح والتميز .

وقال سموه “نحن فخورون ومعتزون بالتعليم في بلادنا سواءً من حيث المناهج أو القائمين عليها معرباً عن تقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على مايقوم به في مجال التعليم بكافة مستوياته”

وتضمن التقرير معلومات حول منصة مدرستي وعدد المدارس التي أدت الاختبارات بنين وبنات والتعليم المستمر والجهود التي بذلت في الاختبارات ومعالجة الفاقد التعليمي وآراء أولياء الأمور، وبلغ عدد الطلبة والطالبات الذين أدو الاختبارات عن طريق منصة مدرستي 107 الآف طالب وطالبة عبر 654 مدرسة.