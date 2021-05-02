متحدث الصحة يوضح أسباب تلقي المتعافين اللقاح بعد 6 أشهر.. وهذه الأعراض المستدعية للرعاية الطبية

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أسباب تلقي المتعافين من فيروس كورونا المستجد جرعة واحدة من اللقاح بعد 6 أشهر من التعافي.

وأوضح خلال المؤتمر الخاص بمستجدات كورونا، أن السبب في جعل جرعة من تعافى بعد 6 أشهر هو أنه يتمتع بالفعل خلال هذه الفترة بمناعة طبيعية اكتسبها بعد التعافي من المرض، مؤكدًا أن الجرعة التي يحصل عليها تكون لتنشيط المناعة.

ونفى أن يعود السبب وراء تأخير جرعة من تعافى من اللقاح، إلى بعض الإشكاليات والأضرار التي قد يسببها الحصول على جرعة من اللقاح خلال فترة الـ6 أشهر.

وأوضح المتحدث، أنه في معظم الحالات لا تستدعي الأعراض المصاحبة وجود رعاية طبية لمتلقي الجرعة الأولى، وذلك حال كانت أعراضه بسيطة ولم تستمر لأكثر من 3 أيام.

وحدد الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية لمتلقي الجرعة الأولى، بأنها دائمًا ما تكون مصحوبة بالسُعال وضيق التنفس وتستمر لأكثر من 3 أيام، مطالبًا من يشعرون بذلك بالاتصال برقم 937 أو الذهاب إلى عيادات “تطمن” وليس عيادات الفحص “تأكد”.

Source akhbaar24

