نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني يستقبل سمو وزير الخارجية الذي سلمه دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى سلطان عُمان لزيارة المملكة

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استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، في قصر العلم اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم سموه لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان، لزيارة المملكة العربية السعودية، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لجلالة السلطان ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان تحيات وتقدير جلالة سلطان عمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيدهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة في سلطنة عُمان سعيد المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.