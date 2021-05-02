الاتحاد يتمسك بوجود حارسه ” غروهي” حتى 2022

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كشفت تقارير صحفية عن تمسك إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بوجود الحارس مارسيلو غروهي حتى نهاية عقده عام 2022. ويتبقى في عقد غروهي وفقا لـ “عكاظ” عام واحد ومن الصعب التفريط في الحارس البرازيلي الذي يشكل إضافة فنية للفريق. وتعاقدت الإدارة السابقة للاتحاد برئاسة لؤي هشام ناظر مع غروهي لمدة 3 سنوات ونصف السنة تنتهي في منتصف العام ٢٠٢٢. ويحظي الحارس البرازيلي غروهي بثقة مجلس إدارة الاتحاد والجهازين الإداري والفني. وسيعود غروهي لحراسة مرمى الاتحاد في مباراة ضمك، ضمن الجولة (٢٧) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن غاب بسبب تراكم الإنذارات عن مباراة فريقه الماضية أمام فريق الباطن. Source akhbaar24





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