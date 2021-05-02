الموارد البشرية: «تبرع» هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات

قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، إنَّ «تبرع» هي المنصة الرسمية لاستقبال التبرعات.

وأضاف الماجد، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنَّ منصة «تبرع» تتعامل مع أفضل الجمعيات الأهلية لإيصال الزكاة، مشيرًا إلى أنَّ هيئة كبار العلماء أجازت دفع زكاة الفطر قبل موعدها الشرعي.

الجدير بالذكر أنَّ منصة تبرع تعدّ واحده من أهم قنوات العطاء الرسمية الموثوقة والتي تتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات، إذ تمكن المتبرع من اختيار تصنيف العطاء (صدقة، زكاة، كفارة) كما تتيح له أيضًا اختيار المجال الذي يرغب في توجيه تبرعه إليه، كما تتيح وسائل دفع متنوعة باستخدام بطاقات مدى وفيزا، ماستركارد و Apple Pay. ، وتٌعد حلًا سهلًا لإيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة ونموذجا وطنيًا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي من خلال البذل والإحسان بين أفراد المجتمع.