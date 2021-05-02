3 مناطق تسجل أعلى إصابات بكورونا في المملكة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتصدت منطقة الرياض عدد الإصابات اليومية بتسجيل 381 حالة.

وسجّلت منطقة مكة المكرمة 225 حالة والمنطقة الشرقية 110 حالات وسجلت عسير 47 والمدينة المنورة 36 حالة والقصيم 30 وجازان 27 وحائل 25 وتبوك 20 ونجران 16 والحدود الشمالية 10 والباحة 8 والجوف 2.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 11 حالات وفيات، وتسجيل 1120 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 402,664 حالة.

اقرأ أيضا:

الصحة: لا مانع من تلقي جرعة لقاح كورونا الثانية في نفس الذراع

الصحة: إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا «غير صحيح»