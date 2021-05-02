بالصور.. أمير الشرقية يُدشن مشروع المرحلة الثانية لمبادرة «تاكسي»

دشّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية في الإمارة اليوم الأحد، مشروع المرحلة الثانية لمبادرة "تاكسي " لتمكين مستفيدي جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة .

ونوَّه أمير المنطقة الشرقية بما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات لمستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، وجعلهم قادرين على إيجاد مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة من خلال استثمار الفرص المتوفرة.

وقال الأمير سعود بن نايف: "نحن نسعد عندما نشاهد الأسر المحتاجة تبحث عن فرص لتحسين دخلها، لعيش حياة كريمة وتطوير وتمكين أبنائها والحرص على مواصلة تعليمهم، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم بشكل عام، ونحن نرى نماذج نجحت ولله الحمد وحققت أهدافها وتميزت في العديد من الجوانب".

وسلم مفاتيح "١٥" سيارة للمستفيدين من الأيتام والأرامل، عقب ذلك كرم الداعمين والجهات الراعية.

من جانبه أشار نائب رئيس جمعية بناء لرعاية الأيتام المهندس خالد الزامل أن المبادرة ستحقق عائدًا اقتصاديًا للمستفيدين، مشيرًا إلى أنه تم وضع عدد من المعايير والشروط لضمان نجاح المبادرة.

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