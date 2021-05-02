إغلاق 10 منشآت ورصد 55 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1333 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وأسفرت عن إغلاق 10 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 55 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق كافة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق توكلنا وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أنَّ مركز البلاغات 940 تلقى 43 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما دعَت الأمانة الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية بالتواصل مع مركز البلاغات 940.

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