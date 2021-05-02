10 أسباب للاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليهم

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 10 أسباب لاستبعاد الموظف من نظام التأمينات الاجتماعية عند تركه العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ من ضمن أسباب الاستبعاد انتهاء عقد العمل إذا انتهى عقد العمل محدد المدة ما لم يثبت عدم رغبة المشترك بتجديد العقد أو انتهى الغرض من العقد إذا كان غير محدد المدة.

والوفاة الطبيعية في حالة وفاة العامل، والفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، والوفاة بسبب إصابة عمل، واستقالة العامل بموجب المادة 77 من نظام العمل في حالة رغبة العامل بفسخ العقد دون موافقة صاحب العمل، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك إشهاد المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة، وفسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، وإعادة هيكلة المنشأة إذا كانت المنشأة في حاجة لإعادة الهيكلة الإدارية، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

والاستقالة عند رغبة العامل في إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء عقده وبعد موافقة صاحب العمل، وعند إنهاء علاقة العمل نهائيا بسبب إنهاء نشاط المؤسسة، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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