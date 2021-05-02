التجارة: ندعو الجميع إلى عدم التسوق في وقت الذروة

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن بن محمد الحسين، إنه تم تحرير أكثر من 5800 مخالفة في شهري شعبان ورمضان، داعيا الجميع إلى عدم التسوق في وقت الذروة.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، علينا الحذر واتباع الاحترازات في هذة المرحلة، مشيرا إلى انه هناك ممارسات سيستمر منعها في المنشآت التجارية.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنَّ إجمالي الفحوصات المخبرية بشأن فيروس كورونا تجاوزت 17 مليون فحص.

وأضاف العبد العالي، أن الإشاعات حول اللقاحات مغلوطة ولم يثبت تسبب اللقاح بالوفاة، حاثا الجميع على التقيد بالاحترازات قائلا: لا نتمنى زيادة الإصابات خلال العشر الأواخر من رمضان والعيد.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 11 حالات وفيات ، وتسجيل 1120 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 402,664 حالة.

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