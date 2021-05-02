الصحة: الإشاعات حول اللقاحات مغلوطة وتجاوزنا ١٧ مليون فحص

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إنَّ إجمالي الفحوصات المخبرية بشأن فيروس كورونا تجاوزت 17 مليون فحص.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، أن الإشاعات حول اللقاحات مغلوطة ولم يثبت تسبب اللقاح بالوفاة، حاثا الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية قائلا: "لا نتمنى زيادة الإصابات خلال العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر المقبل".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 11 حالات وفيات، وتسجيل 1120 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 402,664 حالة.

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