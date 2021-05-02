الصحة: المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، إن المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، إن علينا التقيد بالاحترازات ولا نتمنى زيادة الإصابات خلال العشر الأواخر من رمضان والعيد، مشيرا إلى أن اللقاح لا يؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن تسجيل 937 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 11 حالات وفيات، وتسجيل 1120 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 402,664 حالة.

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