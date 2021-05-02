جامعة الأميرة نورة تنظم مخيم أبحاث دراسات المرأة

ويسعى المخيم لتحقيق مجموعة من الأهداف منها: مساعدة الباحثات في معرفة استراتيجيات تصميم بحث عالي الجودة ومبني على أسس علمية، والتعرف على التحديات والفرص للنشر في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى المساعدة في نشر الأوراق البحثية، المرتبطة بدراسات المرأة في المجلات المصنفة عالمياً.
ويقدم المخيم ثلاثة مسارات مختلفة بناء على حالة البحث والبيانات، إضافة إلى تقديم عمادة البحث العلمي ورش عمل متعددة داعمة للأبحاث، وذلك بمشاركة مجموعة مرشدات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، واللاتي يمتلكن خبرة واسعة في تصميم الأبحاث والكتابة الأكاديمية من أعرق الجامعات العالمية.
يأتي ذلك تحقيقاً لأحد أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025 من خلال تشجيع الدراسات والأبحاث التي تلبي احتياجات التنمية الوطنية باعتبارها محركا أساسيا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والطالبات لإجراء الأبحاث، وتهيئة البنية التحتية والموارد والأنظمة وتمويل وتسويق الأبحاث.
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