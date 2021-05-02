أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "الأمن الصحي" للجنسين ابتداء من يوم الأحد 02 / 05 / 2021 الموافق 20 / 09 / 1442هـ، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المختصين بالمهارات الأساسية اللازمة للتدريب في الأمن الصحي، ويمنح الكثير من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج، إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم /المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة, وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل و التقديم من خلال الرابط التالي:

https://ha.edu.sa/ar/health-care-security

يُذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها: (برنامج سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، وبرنامج الترميز الطبي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى) وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة وفقا لرؤية المملكة 2030.