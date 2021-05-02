ويهدف البرنامج إلى تزويد المختصين بالمهارات الأساسية اللازمة للتدريب في الأمن الصحي، ويمنح الكثير من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج، إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.
وحددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم /المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة, وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية.
ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل و التقديم من خلال الرابط التالي:
https://ha.edu.sa/ar/health-care-security
يُذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها: (برنامج سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، وبرنامج الترميز الطبي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى) وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة وفقا لرؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج الأمن الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.