السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج (الأمن الصحي)



الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة

ويهدف البرنامج إلى تزويد المختصين بالمهارات الأساسية اللازمة للتدريب في الأمن الصحي, ويمنح الكثير من المميزات للمتقدمين, حيث يقدم مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج, إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم /المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة, وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل و التقديم من خلال الرابط التالي https://ha.edu.sa/ar/health-care-security .

يُذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها: (برنامج سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، وبرنامج الترميز الطبي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى) وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة وفقا لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:47ت م

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الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "الأمن الصحي" للجنسين ابتداء من يوم الأحد 02 / 05 / 2021 م الموافق 20 / 09 / 1442هـ، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.ويهدف البرنامج إلى تزويد المختصين بالمهارات الأساسية اللازمة للتدريب في الأمن الصحي, ويمنح الكثير من المميزات للمتقدمين, حيث يقدم مكافأة شهرية طوال مدة البرنامج, إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.وحددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم /المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة, وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يوماً الماضية.ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل و التقديم من خلال الرابط التالي https://ha.edu.sa/ar/health-care-security .يُذكر أن الوزارة قد أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها: (برنامج سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، وبرنامج الترميز الطبي، ومساعد طبيب أسنان، وفني رعاية مرضى) وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة وفقا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:47ت م0128

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