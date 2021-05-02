السعودية اليوم / العراق يسجل 4564 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4564 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15536, فيما تم تسجيل 7859 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 957200 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 102194 مصابا, منهم 578 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

// انتهى //

16:46ت م

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بغداد 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4564 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الأصابات إلى 1074930 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 38 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15536, فيما تم تسجيل 7859 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 957200 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 102194 مصابا, منهم 578 يرقدون في ردهات العناية المركزة.// انتهى //16:46ت م0127

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