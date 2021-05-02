السعودية اليوم / أمانة الباحة تنفذ أكثر من 15 ألف جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك



الباحة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أغلقت أمانة منطقة الباحة ٦٠ منشأة تجارية وحرّرت 178 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي

وشملت تلك الجولات المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال الشهر الفضيل التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام ، ‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (١٧٨) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).

// انتهى //

16:46ت م

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الباحة 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأغلقت أمانة منطقة الباحة ٦٠ منشأة تجارية وحرّرت 178 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، من خلال تنفيذ ١٥,٣٧٤ جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك.وشملت تلك الجولات المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال الشهر الفضيل التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام ، ‬كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (١٧٨) مخالفة للتدابير الاحترازية.وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (٩٤٠).// انتهى //16:46ت م0126

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