السعودية اليوم / ماليزيا تسجل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا



كوالالمبور 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أعلنت السلطات الماليزية اليوم تسجيل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس

ونقلت وكالة برناما الماليزية عن وزير الصحة أدهم بابا القول بأن الحالة تعود لمواطن هندي، وتم اكتشافها في مطار كوالالمبور الدولي.

وتعد هذه أول إصابة بالسلالة المتحورة من

// انتهى //

16:30ت م

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كوالالمبور 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسأعلنت السلطات الماليزية اليوم تسجيل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا ، وذلك بعد أيام من حظر الطيران مع الهند.ونقلت وكالة برناما الماليزية عن وزير الصحة أدهم بابا القول بأن الحالة تعود لمواطن هندي، وتم اكتشافها في مطار كوالالمبور الدولي.وتعد هذه أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في الهند، تسجل في ماليزيا.// انتهى //16:30ت م0123

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