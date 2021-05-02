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السعودية اليوم / ماليزيا تسجل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا

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كوالالمبور 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس
أعلنت السلطات الماليزية اليوم تسجيل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس ، وذلك بعد أيام من حظر الطيران مع الهند.
ونقلت وكالة برناما الماليزية عن وزير الصحة أدهم بابا القول بأن الحالة تعود لمواطن هندي، وتم اكتشافها في مطار كوالالمبور الدولي.
وتعد هذه أول إصابة بالسلالة المتحورة من التي ظهرت في الهند، تسجل في ماليزيا.
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16:30ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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