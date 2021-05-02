السعودية اليوم / لجنة النقل والاتصالات في الشورى تناقش (عبر الاتصال المرئي) أداء هيئتي الاتصالات والفضاء بمشاركة مسؤولي الهيئتين



الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع بن بكر القحطاني , ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة , مع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي ، وكبار مسؤولي الهيئة من نواب ومديري الإدارات، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ .

واستعرض أعضاء اللجنة مع مسؤولي الهيئة أبرز أعمال وإنجازات الهيئة التي تحققت خلال عام التقرير , بجانب بحث عدد من المحاور التي تتعلق بخدمة الإنترنت وتسعيرها، ومعالجة سرعاتها، والتوسع في نشر النطاق العريض والتوسع في الجيل الخامس، ومعالجة شكاوى العملاء، وإعادة النظر في سياسة الاستخدام العادل ومراجعة الرسوم المفروضة على الرقم الموحد 9200 .

كما بحث المجتمعون إمكانية تفعيل خدمة الاتصالات عبر الأقمار الفضائية، وعرض لأبرز المستجدات في ضم القطاع البريدي إلى اختصاص الهيئة، وما تم بشأن دراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترانت وطنية, والجهود المبذولة في الحد من الرسائل الاحتيالية.

وكانت اللجنة قد اشادت بجهود الهيئة في المحافظة على موقعها الريادي المشرف بتصنيفها كمنظم من الفئة (G4) ضمن أنضج المنظمين حول العالم.

من جهة ثانية، عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعها آخر برئاسة الأستاذ هزاع القحطاني ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة , مع مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441 / 1442هـ , حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت خلال عام التقرير، وأهم التحديات والمعوقات.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحصول على المدارات, والوضع الحالي لشركات القطاع الخاص السعودية العاملة في قطاع الفضاء، وكيفية تطوير مساهمة هذا القطاع في مجال الفضاء، والمميزات النسبية التنافسية في المملكة.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وعلاقة الهيئة التكاملية بكل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , بصفتها هي الجهة التي تمتلك بنية تحتية ومركز للأقمار الصناعية وكذلك معهداً للأقمار الصناعية ومعامل ومشاريع قائمه في هذه المجال، وأهمية البحث والتطوير والتعاون مع الجامعات والمعاهد.

وخلصت اللجنة في ختام الاجتماعين إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على تقريري الأداء السنوي لكل من الهيئة السعودية للفضاء, وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتي تمت صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريريها تمهيداً لعرضهما أمام المجلس لمناقشتهما في إحدى جلساته القادمة.

// انتهى //

16:28ت م

0121



الرياض 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واسعقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ هزاع بن بكر القحطاني , ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة , مع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي ، وكبار مسؤولي الهيئة من نواب ومديري الإدارات، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441 / 1442هـ .واستعرض أعضاء اللجنة مع مسؤولي الهيئة أبرز أعمال وإنجازات الهيئة التي تحققت خلال عام التقرير , بجانب بحث عدد من المحاور التي تتعلق بخدمة الإنترنت وتسعيرها، ومعالجة سرعاتها، والتوسع في نشر النطاق العريض والتوسع في الجيل الخامس، ومعالجة شكاوى العملاء، وإعادة النظر في سياسة الاستخدام العادل ومراجعة الرسوم المفروضة على الرقم الموحد 9200 .كما بحث المجتمعون إمكانية تفعيل خدمة الاتصالات عبر الأقمار الفضائية، وعرض لأبرز المستجدات في ضم القطاع البريدي إلى اختصاص الهيئة، وما تم بشأن دراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترانت وطنية, والجهود المبذولة في الحد من الرسائل الاحتيالية.وكانت اللجنة قد اشادت بجهود الهيئة في المحافظة على موقعها الريادي المشرف بتصنيفها كمنظم من الفئة (G4) ضمن أنضج المنظمين حول العالم.من جهة ثانية، عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اجتماعها آخر برئاسة الأستاذ هزاع القحطاني ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة , مع مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس ماجد بن علي الشدي، وعدد من مسؤولي الهيئة.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1441 / 1442هـ , حيث استعرض الاجتماع أبرز إنجازات الهيئة التي تحققت خلال عام التقرير، وأهم التحديات والمعوقات.واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالحصول على المدارات, والوضع الحالي لشركات القطاع الخاص السعودية العاملة في قطاع الفضاء، وكيفية تطوير مساهمة هذا القطاع في مجال الفضاء، والمميزات النسبية التنافسية في المملكة.واستعرض الاجتماع آخر المستجدات حول مشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وعلاقة الهيئة التكاملية بكل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , بصفتها هي الجهة التي تمتلك بنية تحتية ومركز للأقمار الصناعية وكذلك معهداً للأقمار الصناعية ومعامل ومشاريع قائمه في هذه المجال، وأهمية البحث والتطوير والتعاون مع الجامعات والمعاهد.وخلصت اللجنة في ختام الاجتماعين إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على تقريري الأداء السنوي لكل من الهيئة السعودية للفضاء, وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتي تمت صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريريها تمهيداً لعرضهما أمام المجلس لمناقشتهما في إحدى جلساته القادمة.// انتهى //16:28ت م0121

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة النقل والاتصالات في الشورى تناقش (عبر الاتصال المرئي) أداء هيئتي الاتصالات والفضاء بمشاركة مسؤولي الهيئتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.