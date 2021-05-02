السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُغلق 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً



مكة المكرمة ٢٠ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢ مايو ٢٠٢١م

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً غير ملتزمةٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس

ونفذت الأمانة 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 187 كجم من الفواكه والخضروات كانت لدى الباعة الجائلين على الطرق .

// انتهى //

15:36ت م

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مكة المكرمة ٢٠ رمضان ١٤٤٢ الموافق ٢ مايو ٢٠٢١مأغلقت أمانة العاصمة المقدسة 11 منشأة ومستودعاً مخالفاً غير ملتزمةٍ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا ونفذت الأمانة 237 جولة رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت عن إغلاق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية، ومصادرة 187 كجم من الفواكه والخضروات كانت لدى الباعة الجائلين على الطرق .// انتهى //15:36ت م0108

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