السعودية اليوم / الهيئة بالملكية بالجبيل تطلق مسابقة "شعار مدينة الجبيل الصناعية للتعلم"



الجبيل 20 رمضان 1442 هـ الموافق 02 مايو 2021 م واس

أطلقت الهيئة بالملكية بالجبيل ممثلة بلجنة التعلم مدى الحياة بمدينة الجبيل الصناعية مسابقة "شعار مدينة الجبيل الصناعية للتعلم"، التي تستهدف المبدعين وذوي المواهب الفنية والتعبيرية، وذلك إيمانًا منها بأهمية مشاركة المجتمع في نشر وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة.

وتشمل المسابقة فرعين، أحدهما خصص لكتابة الشعار (Slogan)، بينما خصص الآخر لتصميم الشعار (Logo)، وذلك سعيا من اللجنة إلى ابتكار شعار خاص للمدينة للتعريف بها، وإعطاء انطباع إيجابي أولي عنها، والتعبير عن هويتها، وبناء الثقة معها.

وللراغبين في الاطلاع على شروط المسابقة أو المشاركة بها يرجى الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://schools.rcjschools.sa/lcity .

الجدير بالذكر أن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) اعتمدت انضمام مدينة الجبيل الصناعية لتكون بذلك أول مدينة تعلّم عالمية في المملكة.

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15:23ت م

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