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وزارة الداخلية: 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

وزارة الداخلية: 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

7888 منها في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن رصد 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس (كوفيد – 19) في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الأخير.

وكشفت وزارة الداخلية أن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد المخالفات برصيد بلغ 7888 مخالفة، فيما توزعت باقي المخالفات على باقي المناطق بنسب متفاوتة.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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