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شكرا لقرائتكم وزارة الداخلية: 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02
وزارة الداخلية: 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع
7888 منها في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن رصد 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الأخير.
وكشفت وزارة الداخلية أن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد المخالفات برصيد بلغ 7888 مخالفة، فيما توزعت باقي المخالفات على باقي المناطق بنسب متفاوتة.
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