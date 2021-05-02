وزارة الداخلية: 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية في أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية عن رصد 25639 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الأخير.

وكشفت وزارة الداخلية أن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد المخالفات برصيد بلغ 7888 مخالفة، فيما توزعت باقي المخالفات على باقي المناطق بنسب متفاوتة.



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