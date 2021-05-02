متحدث الصحة يوضح سبب منح لقاح كورونا بعد 6 أشهر للمتعافين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة سبب إعطاء لقاح كورونا للمتعافين من الفيروس بعد 6 أشهر من التعافي، مشيرًا إلى أن هذه المدة ليست عشوائية، بل هي نتيجة دراسات مستفيضة حول مناعة المتعافي من كورونا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن المتعافين من كورونا لديهم مناعة طبيعية تمتد إلى فترة 6 أشهر، وهذا هو السبب في إرجاء جرعة اللقاح إلى هذه الفترة.

حالات كورونا الجديدة

وكانت الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (937) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (11) حالة وفيات رحمهم الله، كما أعلنت عن تسجيل (1120) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (402,664) حالة ولله الحمد.

التوسع في مراكز لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

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