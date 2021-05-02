الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متحدث الصحة: لا نتمنى زيادة الإصابات خلال العشر الأواخر والعيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي على أهمية الالتزام والتقيد بالاحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

لا نتمنى زيادة الإصابات

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا “لا نتمنى زيادة الإصابات خلال العشر الأواخر والعيد”.

وتابع د. محمد العبدالعالي “أن إجمالي الفحوصات المخبرية تجاوز 17 مليون فحص حتى الآن”.

المنحنى الوبائي

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن المنحنى الوبائي يسجل مرحلة من التذبذب منذ 3 أشهر.

وأكد د. محمد العبدالعالي أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا.

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