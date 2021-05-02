381 حالة إصابة جديدة في الرياض وتسجيل 1120 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توزيع الحالات الجديدة في مختلف المناطق بعد تسجيل 937 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل 1120 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت الرياض 381 حالة، ومكة المكرمة 225، والمنطقة الشرقية 110 حالات، ومنطقة عسير 47، والمدينة المنورة 36، والقصيم 30، وجازان 27، وحائل 25، وتبوك 20، ونجران 16، والحدود الشمالية 10، ومنطقة الباحة 8، والجوف حالتين.

الحالات النشطة والحرجة

وبلاغ إجمالي حالات الإصابة 419348 وإجمالي حالات التعافي 402664، وإجمالي حالات الوفاة 6979 حالة.

كما إجمالي الحالات النشطة 9725 من بينها 1351 حالة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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