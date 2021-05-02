إغلاق 121 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - جدة

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها يومي الجمعة والسبت جهود الرقابة على المنشآت التجارية بـ 7731 جولة للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 121 منشأة مخالفة.

رصد 280 مخالفة

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت خلال إجازة الأسبوع 280 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

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