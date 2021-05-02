شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" يشارك في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في تطييب الكعبة المشرفة والحجر الأسود بأفخر أنواع الطيب الذي توفره الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق جدول زمني يستمر على مدار العام.

يذكر أن الرئاسة تقوم بعمليات دورية لتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - الرامية إلى بذل الغالي والنفيس للحرمين الشريفين وقاصديهما.