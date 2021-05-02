بودكاست متمم يناقش التقنية المالية الرقمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستضيف “بودكاست متمم” أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، المدير العام في المجموعة المصرفية للأفراد (ميم) من بنك الخليج الدولي الأستاذ محمد العجمي، للحديث عن واقع التقنية المالية الرقمية في المملكة بما يتواكب مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

ساما وتمكين البنوك

ومن المنتظر أن تتناول الحلقة التي يبثها “متمم” مساء اليوم عدة مواضيع منها دور البنك المركزي السعودي “ساما” في تمكين البنوك، ورفع نسب السعودة في القطاع البنكي، كما سيتم تسليط الضوء على مفهوم مصرفية الأفراد الرقمية، والشكل المتوقع لمستقبل قطاع الخدمات المالية في المملكة، إضافةً لاستعراض أبرز التحولات الرقمية التي شهدتها البنوك السعودية، مع الإشارة إلى الحلول التمويلية الذكية.

نشر الإثراء المعرفي

الجدير بالذكر أن برنامج “بودكاست متمم” يأتي ضمن الأنشطة التواصلية التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية لهدف نشر الإثراء المعرفي في الجوانب المالية والاقتصادية، ويمكنكم مشاهدة الحلقة على الرابط التالي: http://ow.ly/ClWU50DCh7u



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