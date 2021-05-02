تحديثات وخدمات جديدة لمأذوني الأنكحة عبر بوابة ناجز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت وزارة العدل تحديثاً على خدمات مأذوني الأنكحة بهدف التيسير عليهم في إنجاز معاملاتهم بيسر، فيما يخص خدمات إعادة القيد والتجديد والتعديل الخاصة بترخيص مهنة مأذوني الأنكحة.

مزايا التحديث الجديد

ويتميز التحديث الجديد لخدمات مأذوني الأنكحة بالكامل مع البريد السعودي لاعتماد العنوان الوطني، وتمكين المأذون من الإجراء المناسب حيال تحديداً أو إعادة قيد.

خاصية تعديل الطلب

كما يتيح التحديث خاصية تعديل الطلب في حال كان معاداً لاستكمال خدمات طلب ترخيص مأذون جديد وإعادة قيد أو تجديد ترخيص مأذون أنكحة.

كما يمكن للمأذون من عرض الرخص الخاصة به واستعراض طلباته المقدمة، وأيضا تحديث دليل مأذوني الأنكحة وكذلك تحديث واجهة الاستخدام.



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