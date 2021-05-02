وزير الصحة الأسبق : الملك سلمان من أكثر المتبرعين بالدم.. وهذه نصيحته لي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

روى وزير الصحة الأسبق، الدكتور حمد المانع، تفاصيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، له أثناء عمله في وزارة الصحة وحينها كان الملك سلمان أميراً لمنطقة الرياض.

وقال المانع، خلال لقائه ببرنامج “المسار” على قناة “السعودية”، كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – دائمًا يوجهني وهذا مصدر شرف واعتزاز لي.

توجيهات الملك سلمان

وأضاف حمد المانع أن الملك سلمان كان مدرسة في تعاملاته وفي إدارته للأمور، ومن ضمن التوجيهات التي وجها قال لي في إحدى المرات: “تعقيد الأمور يسبب الرشوة والواسطة وتسهيل الأمور يقضي عليهما نهائياً، والحمد لله كنا نعمل على تنفيذ توجيهاته حفظه الله وأطال الله في عمره”.

الملك سلمان والتبرع بالدم

وعلق المانع على صورة لـ الملك سلمان وهو يتبرع بالدم، وقال كان خادم الحرمين الشريفين من أكثر الناس تبرعاً بالدم.



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