الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

الخثلان: بغروب شمس هذا اليوم تدخل العشر الأواخر من رمضان.. فيها ليلة القدر

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، على أهمية اغتنام العشر الأواخر من رمضان في الطاعات وتحري ليلة القدر.

فضل العشر الأواخر من رمضان

وقال الخثلان، عبر حسابه في “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم تدخل العشر الأواخر من رمضان.. أفضل ليالي السنة على الإطلاق .. فيها ليلة القدر خير من ألف شهر” .

وتابع الشيخ الخثلان: “كان النبي ﷺ يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم فإذا دخلت العشر شد المئزر ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله”.

فيها ليلة خير من ألف شهر

ويؤكد العلماء والفقهاء أنه ينبغي على المسلم الحرص على الطاعات لاغتنام فضل العشر الأواخر من رمضان خاصة أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر.

ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا يحرم من فضلها وأجرها؛ فقد قال الله تعالى: {إِنَّآ أَنزَلْنَـهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَـرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ } [الدخان: 3].. وقال عز وجل: {إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَـلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [سورة القدر].

أما عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق فنصح باغتنام العشر الأواخر من رمضان؛ في الطاعات والاجتهاد فيها وتحري ليلة القدر؛ أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم.

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