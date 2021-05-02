أمانة القصيم تنفذ 16 ألف جولة رقابية وترصد 54 مخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365 - القصيم

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة (16) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية بمنطقة القصيم خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك.

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وتستهدف الجولات الرقابية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية.



وأسفرت تلك الجولات عن ضبط وتحرير (54) مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة ، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقها.

مشاركة أكثر من 400 مراقب ومراقبة

وتواصل أمانة منطقة القصيم أعمال الرقابية بمشاركة أكثر من (400) مراقب ومراقبة للمحافظة على السلامة والصحة العامة ، ودعت عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالرقم 940 أو عبر تطبيق بلدي للهواتف الذكية.



شارك الخبر