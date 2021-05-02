فنون أبها تحتفي بمسرحيي الجوائز الثقافية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-02

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

تحتفي جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الثلاثاء 4 مايو الجاري بالفائزين بجائزة المسرح في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية عبر أمسية مسرحية بعنوان “حوار في المسرح.. التجربة والمنجز”، يشارك فيها الكاتب والباحث والمخرج المسرحي الدكتور سامي الجمعان و الكاتب والباحث المسرحي ياسر مدخلي ويديرها المسرحي محمد مفرق.

سيرة مسرحية

وأشار مدير الجمعية أحمد السروي إلى أن الأمسية ستتناول سيرة مسرحية للضيوف عبر محطاتهم الإبداعية المتنوعة والمتجددة وعرض لسبل تطوير التنمية المسرح السعودي، في ظل الدعم الكبير الذي توليه وزارة الثقافة لهذا المجال الفني الرائد.

دعوة الجمهور للحضور

وبين السروي أنه سيتم بث الأمسية عبر منصات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا المهتمين والجمهور للحضور والمشاركة.

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