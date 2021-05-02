كيفية صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة؟ الموارد البشرية تجيب

في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستفيدين من الأنظمة والبرامج المتنوعة التي أتاحتها المملكة، للتيسير على المواطنين والمقيمين وتوفير الخدمات التي يحتاجون إليها في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة.

ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة

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وتلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استفسارًا من أحد المستفيدين قال فيه “أنا رافعة تقرير طبي لتأهيل مرتين، أعطاني نفس الرتب ٣٠٠ وأنا رتبي قبل ٨٠٠ نفس المشكلة؟”، وأجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر الموقع قائلًا: “تصرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات، للاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة يجب الدخول على الرابط الرسمي لمعرفة قرار وضوابط صرف الاعانات المالية الشهرية“.

شروط الاستفادة من خدمة صرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية كانت قد حددت في وقت سابق كافة الضوابط والشروط الخاصة بصرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من أهمها أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته، وتكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة، وألا يتجاوز دخله الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي، ولا يتجاوز عمره عن 45 سنة وقت حدوث الإعاقة.