شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يوضح مدة حالة «محصن جرعة أولى» بعد تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الأحد أن محصن جرعة أولى (أخضر غامق) في توكلنا، هي لمن لم يصب بالفيروس مسبقاً وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى.

وذكر التطبيق أن هذه الحالة تستمر مدة 180 يوماً من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو يثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

جاء ذلك في رد على سؤالاً جاء فيه: “تلقيت الجرعه الأولى من التطعيم فى 22 أبريل وحتى الآن لا يظهر على أى تطبيق سواء توكلنا أو صحتى فما السبب؟”.