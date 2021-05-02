شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السليمان»‏ يوضح أمور يجب على المسلم مراعاتها عند إخراج الزكاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام السليمان؛ أمور يجب على المسلم مراعاتها عند إخراج الزكاة.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، أنه على المسلم مراعاة أمر الزكاة فهي بركة ونماء للمال فيحرص على إخراجها في وقتها وأن تكون لمستحقيها.

وأشار "السليمان" إلى أن البعض لا يستطيع أن يصل للفقراء والمساكين بينما سخرت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع الإمكانات لتحقيق هذه الشعيرة العظيمة بإنشاء منصة خاصة سميت منصة "زكاتي".