شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول ‎أمطار رعدية على معظم المناطق بدءاً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد ‏هطول ‎أمطار رعدية (ربيعية) على معظم مناطق ‎المملكة، بدءا من يوم ‎الإثنين إلى ‎الجمعة.

وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى إستمرار تأثير الحالة من ‎الأثنين إلى ‎الجمعة بأمطار متوسطة إلى غزيرة "قد تؤدي إلى تشكل الـ ‎سيول" على ‎عسير ‎جازان ‎الباحة ‎مكة المكرمة بينما تكون ‎الأمطار متوسطة في مجملها على الأجزاء الغربية لـ ‎مكة المكرمة و ‎نجران والمناطق الساحلية.