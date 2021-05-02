شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار رعدية على معظم المناطق بدءاً من الغد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية (ربيعية) على معظم مناطق المملكة، بدءا من يوم الإثنين إلى الجمعة.
وأوضح المركز أن التوقعات تشير إلى إستمرار تأثير الحالة من الأثنين إلى الجمعة بأمطار متوسطة إلى غزيرة "قد تؤدي إلى تشكل الـ سيول" على عسير جازان الباحة مكة المكرمة بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها على الأجزاء الغربية لـ مكة المكرمة و نجران والمناطق الساحلية.