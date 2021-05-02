شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تنفيذ 4 جسور مشاة في حاضرة الدمام للحد من نسبة الحوادث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن انتهائها من تنفيذ أربعة جسور للمشاة بحاضرة الدمام، مؤخرا، والتي تأتي ضمن خطتها لتنفيذ جسور المشاة بالمنطقة، بهدف خدمة العابرين والحد من نسبة الحوادث والارتقاء بمستوى السلامة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الجسور التي تم الانتهاء منها، شملت طريق الملك فهد بن عبد العزيز بالدمام، وطريق الخليج بالدمام، وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز بالخبر، إضافة الى الجسر الرابع على طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام والذي تم بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم إنشاء هذه الجسور جميعا أمام المجمعات التجارية الكبيرة حفاظا على سلامة الجميع.

وأشار الصفيان الى أن الأمانة تعما حاليا على تنفيذ المراحل الأخيرة من جسر مشاة على طريق الملك خالد بن عبد العزيز لربط حي الخزامى بحي الجسر بالعزيزية في الخبر، والذي سيتم الانتهاء منه ووضعه في الخدمة خلال الفترة القادمة، ليصبح عدد جسور المشاة المنفذة بحاضرة الدمام 18 جسر مشاة، مبينا أن هناك معايير مطلوبة في الطرق لوضع جسر المشاة أبرزها: وجود مشكلة مرورية للمشاة بموقع محدد ( مشكلة حالية أو متوقعة مستقبلاً) وأن الدراسة تبدأ لتحديد كافة الأبعاد المختلفة لها من حيث دراسة الحركات المرورية الرئيسية والفرعية المؤثرة على الموقع كثافة مرورية – أوقات وأيام الذروة، إضافة الى دراسة طبوغرافيا الموقع، وكذلك دراسة الأنشطة الوظيفية للمنطقة ( مدارس – مؤسسات حكومية – مباني سكنية – أنشطة تجارية – أنشطة صناعية)، إضافة الى الدراسة السكانية للمنطقة المحيطة بالموقع مثل ( الكثافة السكانية – المستوى الاقتصادي والاجتماعي ووسائل الانتقال المستخدمة للسكان)، ودراسة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بوجود المشكلة مثل حوادث مرورية متكررة واختناقات وازدحام مروري، مع الأخذ بالاعتبار إذا كانت الطرق سريعة، حيث لا يمكن إنشاء معابر مشاة على هذه الطرق، إضافة الى المواقع الحيوية التي يوجد بها مساحة كافية لعمل جسور مشاة لربط المناطق وعدم التأثير على انسيابية حركة المركبات مثال (الطرق الرئيسية التي يوجد بها كباري وأنفاق).

ولفت المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية الى أنه يتم أيضا مراعاة أن تكون الجسور والمعابر في مواقع النقاط السوداء لحوادث الدهس ومطابقتها للمعايير الهندسية مع توفر المصاعد لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الإعاقة، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.

وقد تم تنفيذ جسور المشاة وفقا للمعايير الهندسية مع وجود مصاعد كهربائية لاستخدامها من قبل كبار السن وذوي الإعاقة في بعضها، ووجود جزيرة وسطية للطريق تكون مزودة بحواجز حديدية مرتفعة لمنع عبور المخالفين.