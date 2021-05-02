شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ عدد من معابر المشاة وتطوير وإعادة تأهيل عدد من الشوارع بحاضرة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

قامت أمانة المنطقة الشرقية مؤخرا بتنفيذ معابر للمشاة (أرضيه، علويه، دهانات، إشارات ضوئية) وذلك في الطرق الرئيسية والشوارع العامة بالعديد من مناطق الحاضرة، من أهمها المنطقة المركزية بالدمام وطريق الخليج العربي بالدمام والواجهة البحرية بالخبر، والتي تأتي ضمن مبادرة الوصول الشامل وتعزيز البعد الإنساني، بهدف تفعيل واتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من الحوادث المرورية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها حاضرة الدمام.

وضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق بالدمام، تستمر أمانه المنطقة الشرقية بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإعادة تأهيل شوارع بحي الشعلة بالدمام، حيث تم البدء في إعادة تأهيل شارع الانطلاق بطول ٥٠٠ وعرض ٢٠ متر وشارع الفضول بطول ٥٦٠ متر وعرض ٢٠ متر وشارع الشموع بطول ٤٠٠ متر وعرض ١٥ متر، وشارع ثابت بن ربيعه بطول ٥٥٠ متر وعرض ٣٠ متر.

وأكدت الأمانة على أهمية هذه المشاريع والتي تأتي ضمن خطتها في تنفيذ مشروعات حيوية مهمة في حاضرة الدمام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، لافتة الى أن هذه المشاريع تعتبر من المشاريع التنموية الحيوية التي تساهم في انسيابية الحركة المروية في هذه الأحياء.