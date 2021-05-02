مواطنة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها بسبب دفعه لها .. وهكذا ردت المحكمة

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قرر قاضي رد دعوى قضائية تقدمت بها مواطنة إلى المحكمة ضد زوجها، تتهمه فيها بضربها والاعتداء عليها، وذلك بناءً على المعلومات الواردة في القضية.
وأوضح الزوج أنه لم يقم بتعنيف زوجته كما ادعت، بل دفعها فقط دون إيذائها، مشيراً وفقاً لـ”الوطن”، إلى أن تصرفه جاء بسبب كلام مؤذ صدر من الزوجة، مؤكدا أن ما فعله لم يتسبب بإيذائها.
من جانبه، رأى القاضي أن تصرف الزوج يدخل في مشمول ولايته، وذلك لما له من “ولاية التأديب”، حيث إن الضـرب الوارد هو ضـرب غير مبرح، كما لم يظهر تعدي الزوج بمجاوزة الحد المأذون به، ولم يترتب على فعل الدفع المذكور آثار أو إصابات تُلحق به وصف الضـرب المبرح.
كما رأى أن الإيذاء المذكور في المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء، لا ينطبق على فعل الزوج، حيث لم يتجاوز حدود ما له من ولاية وسلطة.
Source akhbaar24
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